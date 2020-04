Polestar 3, sarà suv elettrico pronto a sfidare Tesla e Audi

Il terzo modello di Polestar sarà un suv elettrico, si chiamerà Polestar 3 e condividerà la sua nuovissima piattaforma con la Volvo XC90. Ma cosa ancora più importante è che si preparerà ad entrare a gamba tesa in un mercato complesso, dove rappresenterà l'antagonista di alcuni modelli a emissioni zero importanti tra cui la Tesla Model X, la Audi e-tron e la Jaguar I-Pace. Il terzo modello della gamma sarà appunto un suv a emissioni zero ed arriverà nel 2022.



In quest'ottica, la Polestar 3 sarà tra le prime vetture ad utilizzare la nuova piattaforma SPA2 per auto di grandi dimensioni. Ma ancora più importante, con Polestar 3, il marchio intende rafforzare ancor di più la sua identity brand, conquistando maggiore indipendenza da Volvo. Secondo quanto dichiarato dal direttore del Design Max Missoni, interpellato da Auto Express, la concept car Precept recentemente rivelata dal marchio sarà fonte di ispirazione per la nuova Polestar 3: ''La prossima auto che Polestar lancerà è la Polestar 3 - ha detto -. Si tratta di un suv ad alte prestazioni e precursore del suo linguaggio di design sarà appunto la concept Percept''. Anche gli interni, per quanto riguarda l'infotainment, saranno ripresi dalla concept, allontanandosi gradualmente dalla prospettiva stilistica del design tipico di Volvo. La Polestar 3 arriverà all'incirca nello stesso periodo della versione completamente elettrica della prossima generazione della Volvo XC90, prevista anche nel 2022 sulla base della stessa architettura ma le due auto, nonostante condivideranno lo stesso telaio e la stessa batteria, saranno assolutamente differenti.