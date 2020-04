Ferrari: per Goldman è buona opportunità in Borsa

Ferrari appartiene a quella cerchia ristretta di società a "continuità di cassa" che offriranno un "premio di scarsità" durante questo 2020 che si preannuncia come "uno degli anni a più scarsa crescita economica della storia". Lo ritengono gli analisti di Goldman Sachs che suggeriscono per l'anno in corso di "evitare i titoli delle società con un consumo superiore alla generazione di cassa".

Brillante la reazione del titolo in Piazza Affari che, a fronte di un calo di oltre l'1% dell'indice di riferimento, guadagna l'1,75% a 148,1 euro. Un andamento in controtendenza con il settore sia a Milano che in Europa. Pirelli perde l'1,88%, Fca l'1,31%, Volkswagen il 3,14% e Peugeot lo 0,6% dopo i dati del primo trimestre.