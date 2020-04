Benzina: stime Up, a picco consumi aprile, -75%

Ad aprile, in pieno lockdown da coronavirus, i consumi di benzina e gasolio per il trasporto passeggeri registreranno un crollo del 75% rispetto allo stesso mese dello scorso anno. E' la stima dell'Unione petrolifera che indica per il gasolio destinato al trasporto merci un calo di quasi il 50%. Nel mese di marzo, mese di chiusura solo parziale, il dato registrato dall'Up è di una contrazione del 43,5% per entrambi i carburanti, con un tonfo di oltre il 50% della sola benzina.

A marzo, riporta l'Up in una nota, i consumi petroliferi italiani sono ammontati a 3,3 milioni di tonnellate, con un decremento pari al 31% (-1.485.000 tonnellate) rispetto allo stesso mese del 2019. I consumi di carburanti autotrazione (benzina e gasolio), con un giorno lavorativo in più, sono risultati pari a 1,5 milioni di tonnellate, di cui 0,3 milioni di benzina e 1,2 milioni di gasolio, con un decremento del 43,5% (-1.132.000 tonnellate) rispetto allo stesso mese del 2019. In particolare, la benzina totale ha mostrato un calo del 51,9% (-307.000 tonnellate) mentre la benzina venduta sulla rete del 51,3% rispetto a marzo 2019; il gasolio evidenzia invece un decremento del 41% (-825.000 tonnellate), con quello venduto sulla rete in calo del 48,4% rispetto a marzo 2019. Il carburante destinato agli aerei ha segnato la riduzioni più rilevante (-66,4% su marzo 2019). "Tali tali andamenti - sottolinea l'Unione petrolifera - riflettono solo in parte le misure di limitazione degli spostamenti legate all'emergenza Covid 19, dal momento che si tratta di dati mediati che riflettono una prima parte di marzo in cui le misure emergenziali interessavano aree ristrette del territorio e il trasporto aereo, cui è seguita una seconda parte che ha fatto registrare un vero e proprio crollo dei consumi, con l'estensione su tutto il territorio nazionale delle misure di lockdown". Lo confermano le prime stime per aprile che per benzina e gasolio per il trasporto passeggeri indicano un calo del 75% e per il carburante degli aerei di oltre il 90%. Ad essere meno colpito è il trasporto navale che si prevede possa scendere intorno al 20%. Complessivamente ad aprile i consumi petroliferi dovrebbero scendere di oltre il 50%, portando il calo di questi primi due mesi sui quali hanno impattato le misure di contenimento (marzo e aprile) a circa 4 milioni di tonnellate, cioè un meno 41% rispetto allo scorso anno.