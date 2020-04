Hummer, slitta debutto elettrica che sfida Tesla Cybertruck

Slitterà quasi sicuramente il debutto della Hummer elettrica. Secondo indiscrezioni pubblicate dal sito CarBuzz.com, la General Motors avrebbe intenzione di modificare la data del grande evento di reveal della Hummer elettrica, previsto per il prossimo 20 maggio. La presentazione era stata pianificata presso l'impianto di assemblaggio Detroit-Hamtramck di GM, che si sta convertendo interamente alla produzione di veicoli elettrici, ma le difficoltà derivanti dall'emergenza Coronavirus hanno reso più complicata l'organizzazione dell'evento di presentazione da parte della casa automobilistica al punto da rendere necessario il rinvio.



Al momento, comunque, GM non ha ancora annunciato ufficialmente come verrà ri-programmato il debutto di GMC Hummer. Tra le varie opzioni, infatti potrebbe esserci quella di un evento remoto trasmesso in streaming oppure un debutto previsto più avanti, nel corso dell'anno. Insomma potrebbe passare un po' di tempo prima di scoprire la Hummer elettrica, vettura che si prepara a sfidare sul mercato la Tesla Cybertruck e la Ford F-150 in versione elettrica.