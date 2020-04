Riaperto tratto A26 vicino a Masone dopo lavori

Autostrade ha annunciato che sull'autostrada A26 Genova Voltri-Gravellona Toce è stato riaperto il tratto compreso tra Masone e l'allacciamento con la A10 in direzione Genova che era stato chiuso ieri sera alle 22.00 per attività di monitoraggio nelle gallerie e consentire interventi di controllo in particolare nelle gallerie Massimo Risso e Monacchi.

Il tratto è riaperto con una corsia in deviazione sulla carreggiata opposta tramite la realizzazione di un un bypass a doppio senso in corrispondenza del km 3+200 il cui allestimento è terminato alle 10.30. Nessun disagio all'uscita obbligatoria di Masone dice la nota di Autostrade.