Coronavirus, officine Mopar aperte per garantire servizi

Le officine autorizzate Mopar aperte per garantire i servizi pubblici. "In un contesto difficile come quello attuale - fanno sapere dall'azienda - il marchio Mopar mette in atto azioni concrete per supportare, attraverso la propria rete di Officine Autorizzate, quei cittadini che, pur nell'emergenza sanitaria, stanno operando per il bene della comunità e necessitano di un veicolo in perfette condizioni". Resteranno quindi aperti tutti i centri assistenziali che gestiranno gli interventi dei veicoli in uso ai servizi pubblici essenziali e di tutte le persone che hanno necessità di continuare ad utilizzare il proprio mezzo di traporto per svolgere le attività produttive essenziali non sospese. Inoltre, per garantire il massimo supporto in caso di estrema necessità, durante il periodo di blocco, sono stati attivati gratuitamente, e in via del tutto eccezionale, i servizi di Pick Up & Delivery, il servizio di presa e riconsegna veicolo a domicilio per interventi di manutenzione e riparazione urgenti e necessari e quello di Officina Mobile, il servizio di intervento a domicilio per il riavviamento dei veicoli con batteria scarica in casi urgenti e necessari. "Si tratta di un impegno concreto per i nostri clienti, che mette in risalto la professionalità e la dedizione della nostra rete di assistenza - spiega Giuseppe Galassi, Head of marketing and communication Mopar per la regione EMEA - e del resto, questa è la nostra missione: affrontare qualsiasi evento, anche quello più inaspettato, garantendo massima serenità a chi ogni giorno si affida a noi". Mopar ha rassicurato anche tutti i clienti con garanzia contrattuale FCA, piani di garanzia estesa e piani di manutenzione in scadenza durante il periodo di blocco. Per questi casi, la scadenza della copertura o il periodo di tolleranza per l'effettuazione del tagliando saranno prorogate da FCA su base volontaria fino al mese successivo alla data di termine del blocco. Gli interventi già prenotati e non eseguiti durante il periodo previsto verranno ripianificati compatibilmente con i tempi dettati dalle misure adottate dalle autorità per il ripristino della normale operatività.