Bugatti Veyron, 15 anni dell'hypercar 'opera d'arte'

Era il 1997 e sul treno espresso Shinkansen tra Tokyo e Nagoya fu creato un bozzetto che avrebbe segnato la storia di Bugatti. Ferdinand Karl Piëch, durante il viaggio, disegnava su una busta un motore che avrebbe portato allo sviluppo della Bugatti Veyron 16.4, pioniera nel mondo delle auto iper sportive al suo lancio nel 2005 e capace di spingersi oltre i 400 km/h. All'inizio c'era solo un'idea: il motore doveva essere potente, superando qualsiasi altra cosa esistente. Si parlava di 18 cilindri e, come ingegnere e appassionato sviluppatore di motori, Piëch pensò al motore come l'elemento centrale della vettura e ideale per coupé e berline di lusso. L'idea è stata anche la forza trainante per la rinascita del marchio Bugatti nel suo sito originale, la città francese di Molsheim. A parte Ferdinand Piëch, probabilmente solo Ettore Bugatti avrebbe osato costruire questo motore.

Nel 1926, la Bugatti Type 41 Royale era la vettura più grande, potente e costosa del mondo, basata su un motore in linea a 8 cilindri da 12,8 litri. Piëch fece la sua mossa nel 1998 dopo brevi trattative in cui la Volkswagen si assicurò i diritti del marchio per Bugatti, che erano in vendita. Il design fu affidato a Giugiaro che non ha creato un'auto retrò ma ha aggiornato il design di Jean Bugatti. Nella primavera del 1999 venne presentata la concept car Bugatti EB 218. La EB 218 presentava una struttura in alluminio e una sospensione multi-link di precisione. La sua vernice perlescente in tre tonalità di blu era accattivante. Oltre all'eccezionale propulsore, Bugatti ha anche dotato il veicolo di un lusso estremo, con la pelle e il legno più pregiati utilizzati negli interni. Quando la prima Bugatti EB 16.4 Veyron venne introdotta a Parigi nel settembre 2000, i numeri cambiarono: invece di utilizzare un motore a 18 cilindri, gli ingegneri decisero di utilizzare un motore più compatto e quindi più leggero. Due motori V8 sono stati disposti ad un angolo di 90 gradi l'uno rispetto all'altro. Questo ha permesso una cilindrata di oltre sette litri per il motore e l'uso di turbocompressori. Nel 2001, la Bugatti annunciò che la produzione della Veyron in serie limitata era stata decisa.



"Veyron catapultò Bugatti in una nuova dimensione senza precedenti - ha detto Stephan Winkelmann, Presidente di Bugatti Automobiles - e l'auto iper sportiva ha permesso la resurrezione del marchio, nello spirito di Ettore Bugatti. Ha elevato l'ingegneria ad una forma d'arte".