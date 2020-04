Si intesta 50 auto per non pagare passaggio di proprietà

La Polstrada di Ferrara, dopo circa due anni di indagini, ha portato a termine l'operazione 'Easy Car', che ha permesso di individuare un cittadino residente nel Ferrarese che risultava in modo fittizio intestatario di circa 50 veicoli. Gli accertamenti erano scattati dopo una segnalazione per il mancato pagamento di un pedaggio autostradale, da cui è emerso che il proprietario dell'auto, titolare di partita Iva come ditta individuale per la compravendita di veicoli, era intestatario di altri 50 mezzi che però non erano nelle sue disponibilità. I poliziotti hanno quindi scoperto che la ditta era solo una copertura e serviva ad omettere il pagamento dell'imposta del passaggio di proprietà dei veicoli. E' stato quindi attivato l'iter amministrativo con la contestazione delle violazioni mai pagate, per un totale di circa 27mila euro, e la radiazione di tutti i veicoli.