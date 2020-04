Mercedes, per Mike Horn 'social distance' è opportunità

Esploratore estremo e Brand Ambassador Mercedes-Benz, Mike Horn si esprime sul 'distanziamento sociale' e dice che non per forza è un male.



Proprio nel momento in cui il mondo intero vive nella morsa del coronavirus e restare lontano dagli altri è un imperativo, l'ambasciatore Mercedes e della fondazione Laureus Sport for Good, spiega i possibili lati positivi dell'isolamento sociale.



"La crisi è piuttosto inquietante per le persone, naturalmente.



Dopo tutto - ha raccontato Horn - ci è stato dato l'ordine di decelerare dal ritmo vertiginoso tipico della vita moderna ad un lento fluire, da un giorno all'altro. Questo non è facile nel nostro mondo strettamente connesso e in rapido movimento.



Tuttavia, si può anche vedere la social distance in una luce positiva, perché consente di guadagnare tempo per sé stessi, tempo che può essere utilizzato intensamente. Ad esempio, ho sempre trovato l'isolamento sociale qualcosa che ha arricchito la mia vita: Ogni volta che sono stato isolato dalle persone è stato un periodo incredibile della mia vita. Solo questo spazio temporale mi ha dato la possibilità di concentrarmi completamente su me stesso e trovare le mie risposte personali a tutte le mie domande. Sono convinto che quando vuoi fissare degli obiettivi e realizzare i tuoi sogni, spesso devi farlo da solo, senza alcun diversivo". Horne, nel corso degli anni ha intrapreso eccezionali imprese di resistenza, determinazione e coraggio, estendendo i confini della conquista umana. Dal 1997, ha compiuto una serie di spedizioni che sono entrate nella storia, come la 'Pole2Pole', la circumnavigazione in tre anni del globo attraverso i due poli, attraversano oceani e con spedizioni via terra, e 'Drive to K2', al volante dalla leggendaria Mercedes-Benz Classe G. Insieme al suo team, Mike ha attraversato un totale di 13 paesi, dalla Svizzera al Pakistan, percorrendo più di 10.500 km in 15 giorni, per poi scalare il K2, la seconda vetta più alta del mondo. Ha portato a termine anche 'Amazon', attraversando in solitaria per sei mesi il continente sudamericano, a piedi e navigando in hydrospeed. In molte spedizioni, Mike ha trascorso mesi completamente da solo e senza ausili tecnici. "Non credo che si debba avere paura dell'isolamento sociale - ha spiegato ancora l'esploratore - se si sa quali possibilità porta con sé. L'effettivo allontanamento sociale dovuto alla pandemia di COVID-19 non deve essere simile ai tempi di inattività involontari. Al contrario, può diventare un momento incredibile per tutti per fissare nuovi obiettivi, per essere creativi e per riconsiderare e sviluppare la loro vita personale. E forse può essere il primo passo verso il miglioramento della propria vita e fare di nuovi sogni una realtà".