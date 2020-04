Coronavirus: accordo Cnh-sindacati per Fase due

Cnh Industrial e sindacati metalmeccanici hanno raggiunto un accordo in vista della futura ripresa produttiva. Le misure previste per contrastare il contagio del Covid-19 sono analoghe a quelle dell'accordo con Fca. E' prevista la possibilità di partecipare a una sperimentazione a Bolzano di test sierologici, previo incontro di verifica in sede locale.

Le principali misure - spiegano Fim, Fiom, Uilm, Fismic, Ugl e Associazione Quadri - sono la igienizzazione e la sanificazione degli ambienti, il mantenimento delle distanze di almeno un metro, la concessione dello smart working a chi può lavorare da remoto, la dotazione di mascherine, la misurazione delle temperature prima di accedere al sito, tutele per i soggetti più vulnerabili per condizioni di salute, l'adozione di procedure finalizzate a evitare assembramenti nelle mense e negli spogliatoi e nelle fasi di entrata e di uscita. E' previsto un confronto con le Istituzioni locali affinché garantiscano trasporti collettivi adeguati ed è stabilito il principio della rotazione della cassa integrazione.