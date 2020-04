Bentley Mulsanne, cortometraggio ne celebra l'eccellenza

Un cortometraggio per celebrare uno delle auto più rappresentative della gamma. L'iniziativa è quella firmata da Bentley che ha distribuito un film di nuova produzione che celebra la vita della Mulsanne, raccogliendo e ripercorrendo attraverso le immagini una serie di momenti significativi degli ultimi dieci anni e che hanno per protagonista proprio l'autovettura in questione. La carrellata di ricordi legati alla Mulsanne vanno dal primo assaggio al mondo della nuova arrivata a Pebble Beach nel 2009, fino alla recente ed esclusiva 6.75 Edition di Mulliner. Con lo stabilimento Bentley temporaneamente chiuso per proteggere la forza lavoro durante la crisi COVID-19, la produzione del modello di punta della casa automobilistica inglese è stata parzialmente ritardata di qualche mese, prevedendo l'arrivo dei nuovi modelli in estate. I trenta esemplari che compongono la 6.75 Edition di Mulliner sono realizzati interamente in modo artigianalme a Crewe. Quando l'ultima vettura completerà la sua ispezione di qualità, il tempo della Mulsanne come apice della moderna Bentley si chiuderà, per lasciare il testimone al nuovo Flying Spur, che per i vertici di Bentley, "sarà un degno successore, essendo stato recentemente giudicato come la nuova migliore vettura al mondo".