Askoll, obiettivi 2020-2021 sono da ripensare

Askoll ripensa a obiettivi a breve e conferma la chiusura delle attività fino al 4 maggio. L'azienda, tra i protagonisti del mercato della mobilità sostenibile che sviluppa, produce e commercializza e-bike ed e-scooter, nonché kit e componenti nell'area dei motori elettrici e delle batterie, ha comunicato che in seguito al sopraggiunto DPCM del 10 aprile 2020 che ha esteso sino al 4 maggio 2020 la sospensione delle attività produttive e commerciali non essenziali, ha confermato la sospensione dell'attività aziendale fino al 4 maggio 2020. "A causa della crisi economica generata dai relativi provvedimenti restrittivi in Italia e nel resto del mondo per limitare la diffusione della pandemia Covid-19 - fanno sapere dall'azienda - le guidance per il biennio 2020-2021, frutto di valutazioni pre-pandemia, ad oggi sembrano non più attuali, fermi restando eventuali futuri sviluppi allo stato non ancora prevedibili.



Le nuove stime aggiornate per il 2020-2021, ad oggi non ancora quantificabili vista la situazione sia normativa che sanitaria in divenire, saranno elaborate appena possibile e comunicate al mercato senza indugio". "Come tutti sanno - ha affermato l'Amministratore Delegato Gian Franco Nanni - il Covid 19 sta avendo un impatto senza precedenti sull'economia mondiale e il mercato dello sharing e del retail dove operiamo è stato impattato pesantemente e ad oggi non è possibile fare una programmazione precisa per il prossimo periodo. È da considerare inoltre che tanto dipenderà dalla efficacia delle misure strutturali economiche che saranno messe in atto dal Governo italiano e dagli altri Paesi europei che costituiscono i principali mercati di sbocco esteri di Askoll EVA, una volta usciti dalla drammatica emergenza sanitaria. Nel frattempo, per cercare di contrastare al massimo gli effetti sull'azienda, stiamo già riorganizzando la produzione per cercare di efficientare tutti i processi, focalizzandoci in particolare sul ridimensionamento dei costi e stiamo lavorando parallelamente per farci trovare pronti alla riapertura delle attività e dei mercati".