Opel e Bertone, una lunga storia di design

Opel e Carrozzeria Bertone, una lunga storia di design. Vent'anni fa, nel 2000, fu presentata la Opel Astra Coupé e il nuovo modello rappresentava una nuova tappa della fortunata collaborazione tra la Adam Opel AG e la Carrozzeria Bertone, tra le eccellenze dello stile italiano e la tecnologia tedesca. Andando a ritroso nel tempo, si scopre che la prima espressione concreta di questa collaborazione era stata la Opel Kadett-E Cabrio, presentata nella Primavera 1987 e caratterizzata da un vistoso roll-bar. Da un lato la presenza di questa struttura in acciaio saldato al pianale proteggeva i passeggeri in caso di ribaltamento, dall'altro aumentava la robustezza della struttura delle fiancate. La versione 'scoperta' ampliò il successo della berlina, già una 'bestseller' per il marchio e eletta Auto dell'Anno nel 1985.



Quando poi usciva di produzione la Kadett, nel 1993, Bertone "scoprì" anche la nuova Opel Astra-F realizzando una confortevole convertibile con una immagine molto classica. Per fare ciò, utilizzò come punto di partenza il pianale della berlina 4 porte che era la versione più lunga della gamma. Dopo aver presentato la versione coupé di Opel Astra-G nel 2000, tre anni dopo Bertone realizzò una cabrio, completando così una gamma che già comprendeva una berlina a 3 porte, due berline a 2 e 3 volumi, una station wagon. Tutte queste vetture furono in gran parte prodotte nello stabilimento Bertone di Grugliasco (Torino) dove dalla Opel e da suoi fornitori di fiducia arrivavano parti da modificare e da assemblare come componenti meccaniche e molti lamierati. Questa collaborazione impose alla Bertone l'adozione dei concetti e dei processi di produzione della Casa tedesca. Furono adottati, ad esempio, i punti di controllo qualità che erano una caratteristica di ogni impianto Opel. Sul fronte cabrio, nel 2003 è stata anche la volta della versione scoperta di Opel Astra-G e ancora una volta le forme eleganti della cabrio erano state create da un gruppo di progettisti della Opel e della Bertone.