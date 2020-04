Nissan, l'erede della 370Z si chiamerà 400Z, attesa nel 2021

La tanto attesa erede della 370Z di Nissan sta finalmente diventando realtà e dovrebbe essere rivelata al mondo entro i prossimi 12 mesi.



Al momento sono tante le indiscrezioni che circolano, a partire dal nome che dovrebbe essere 400Z, quasi a sottolineare la diretta discendenza dalla stirpe sportiva delle 'Z'. La Nissan 370Z è infatti l'ultima in circolazione di questa famiglia ed è sul mercato in pratica dal 2009, motivo in più per pensare che sia in attesa di una degna sostituta.



La nuova Z400, secondo indiscrezioni pubblicato dal sito inglese Autocar, dovrebbe montare un motore biturbo V6 da 3.0 litri di derivazione Infiniti, il brand premium della casa giapponese. Secondo alcuni concessionari americani, che sarebbero stati messi al corrente del nuovo design, il modello dovrebbe essere ispirato alla 240Z da cui riprenderebbe il muso mentre il posteriore deriverebbe direttamente dalla Nissan 300ZX. Migliorie dovrebbero riguardare anche gli interni che dovrebbero superare di gran lunga quelli un po' 'obsoleti' della 370Z. La qualità dei materiali sarà messa in linea con quella degli ultimi modelli distribuiti sul mercato statunitense mentre il touchscreen potrebbe essere sostituito da un moderno sistema di infotainment con servizi connessi.