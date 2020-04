Dodge WC57, va all'asta il Command Car del generale Patton

Anche se non è stato precisato se la vendita all'incanto si svolgerà regolarmente, o sarà mai sostituita da un evento 'virtuale' con offerte via web, all'appuntamento che la Casa di aste Worldwide ha dato ad Auburn per il prossimo 11 giugno, verrà messo in vendita un veicolo di grande valore storico, Italia compresa. Alla grande manifestazione denominata The Americana Festival & Auction in programma nello Stato dell'Indiana verrà infatti proposto il Dodge WC57 Command Car - una sorta di grande fuoristrada molto diffuso presso l'esercito Usa - che in questa speciale variante di 'auto del comandante' venne usato in diverse occasioni, compreso lo sbarco in Sicilia degli Alleati, dal generale George S. Patton.

Come riporta il magazine specializzato Hagerty, resta però in sospeso una domanda: si tratta del mezzo originale o di una ricostruzione per quanto ben fatta? Alcuni esperti tendono a non ritenerlo autentico, e portano a sostegno di questa tesi il fatto che lo stesso Dodge WC57 Command Car non ha superato il valore minimo di offerta ad un'asta di RM Sotheby di tre anni fa. Precursore del famoso Dodge Power Wagon del dopoguerra, il WC57 è un veicolo militare fuoristrada con trasmissione 4x4 prodotto tra il 1942 e il 1945. E' dotato di un robusto motore 6 cilindri in linea da 92 Cv e presenta, come tutti i mezzi di questa serie, una problematicità legata al baricentro piuttosto alto che - con la complicità delle carreggiate relativamente strette - lo rendeva poco stabile in situazioni 'difficili'.

Questo specifico esemplare proviene dal National Military History Center di Auburn, nell'Indiana, e presenta le stesse modifiche che erano state richieste da Patton per il suo WC57 immortalato in molte foto degli Anni '40. E' il caso della blindatura che protegge il radiatore, della piastra da mezzo pollice collocata sotto al pavimento e del portellone posteriore ribaltabile con per gli attrezzi. Sono presenti anche una mitragliatrice Browning M2 calibro 50, avvisatori acustici ad alta intensità e le insegne metalliche che indicano 'generale a tre stelle' e 'terzo quartier generale dell'esercito'. Secondo il sito pattonthirdarmy.com - che documenta la storia del WC57 Command Car - ''Patton era un appassionato del modello Dodge Command Cars e usò un'auto da ricognizione da mezza tonnellata nell'addestramento nel deserto nel 1942, prima di andare all'estero nel successivo novembre'', riferendosi chiaramente allo sbarco in Marocco nell'ambito della Operazione Torch. Un video della Casa d'aste Worldwide (https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=Q1suhXyl70E&fea ture=emb_logo) descrive in dettaglio il veicolo del generale Patton, vera star di un evento che è organizzato per raccogliere fondi da destinare al J. Kruse Education Center.