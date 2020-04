Coronavirus, Pirelli riorganizza i servizi nelle reti Driver

Pirelli avvia una serie di iniziative, attraverso le proprie reti Driver in Italia e in Europa e i gommisti indipendenti più vicini al marchio, per rispondere alle esigenze degli automobilisti che desiderano controllare la propria vettura e cambiare i pneumatici in un contesto sicuro dal punto di vista sanitario e rispettando il distanziamento sociale imposto dall'emergenza Covid-19. Grazie all'utilizzo di nuove piattaforme digitali saranno ridotti al minimo i contatti diretti tra clienti e rivenditori e soprattutto sarà possibile prenotare sui siti internet delle reti di rivenditori gli appuntamenti per la sostituzione delle gomme (come nel caso del passaggio da quelle invernali a quelle estive) e altri interventi di manutenzione o riparazione. Ciò - sottolinea la nota di Pirelli - permetterà di limitare la permanenza in officina al tempo strettamente necessario.



Inoltre, oltre a pagare preventivamente da casa attraverso internet, in alcuni casi sarà possibile prenotare i controlli della vettura e la manutenzione di batteria e motore, dovuti al fermo prolungato del veicolo. I punti vendita delle reti Driver hanno alti livelli di accoglienza e gestione, con la massima attenzione ai temi della salute e della sicurezza di operatori e clienti. Con questo obiettivo, Pirelli ha raccomandato ai propri rivenditori di adottare le procedure di accoglienza, organizzazione e di igienizzazione dei locali nel rispetto delle recenti indicazioni delle maggiori Istituzioni nazionali e internazionali. Nuove convenzioni con fornitori specializzati faciliteranno, inoltre, l'accesso a dispositivi di prevenzione per i punti vendita a condizioni dedicate agli affiliati, nel rispetto delle recenti misure per tutelare la salute, che si aggiungono ai servizi già offerti in molte officine di pulizia e igienizzazione con ozono dei veicoli. Con semplici e veloci prenotazioni on line - sottolinea Pirelli - si eviteranno code o attese dal gommista, anche in previsione di periodi di maggiore afflusso stagionale, come per il montaggio delle gomme estive. Inoltre, servizi di ritiro e riconsegna del mezzo a domicilio sono prestazioni esclusive già messe a disposizione da alcuni rivenditori per rispondere alle necessità di particolari categorie di clienti, a cui si aggiungono anche servizi dedicati di valet con autista, nel rispetto della normativa in vigore, o di cambio gomme a domicilio, come il servizio 'driver on the go', già attivo presso alcuni rivenditori. Pirelli sta studiando anche nuove strategie commerciali, che saranno disponibili dai rivenditori per offrire agli automobilisti servizi focalizzati nel rispetto dei nuovi comportamenti sociali, tramite offerte e promozioni. Ne è un esempio quella realizzata nei centri Pirelli in Spagna con sconti sugli interventi prenotati on line. Le diverse reti Driver europee di Pirelli stanno implementando soluzioni che rispondono alle specifiche necessità dei mercati locali, dalla riorganizzazione degli spazi d'attesa nei punti vendita a nuovi servizi digitali d'informazione per i clienti finali e di formazione per i propri associati. ''La pandemia che ha colpito tutti i settori economici ha cambiato il modo di relazionarsi di rivenditori e consumatori.



Per questo motivo - ha dichiarato Mattia Bussacchini, senior vice president commercial operations di Pirelli - supportiamo le nostre reti Driver nell'offrire nuovi servizi digitali e per avvicinare i nostri rivenditori alle esigenze dei clienti finali, con nuovi approcci e nuove soluzioni d'eccellenza, che permettono all'automobilista di effettuare la manutenzione della propria auto in sicurezza e in maniera confortevole''.