Coronavirus: Ivrea sospende Ztl fino a termine emergenza

Il Comune di Ivrea sospende il divieto di accesso alla Ztl nel centro storico della città dal 16 aprile fino al termine dell'emergenza Coronavirus. Lo ha deciso l'amministrazione cittadina per agevolare l'afflusso dell'utenza in alcune attività essenziali come il municipio, le farmacie ed alcuni esercizi commerciali di beni di prima necessità. "In questa fase dove stiamo chiedendo a tutti il rispetto delle misure di contenimento la sospensione della Ztl è propedeutica anche ad agevolare tutti quegli operatori che vi devono transitare per consegne urgenti e di beni di prima necessità ai residenti del centro storico", aggiunge l'assessore Giuliano Balzola.