Citroen, nel museo virtuale la storia della casa francese

Il museo virtuale Citroen si arricchisce di nuove immagini. Lanciato nel 2016, lo spazio virtuale 'Citroën Origins' è un 'luogo' che offre sul web un'esperienza immersiva nella storia del brand francese, compresa la possibilità di sedersi al volante degli storici modelli Citroen. Proprio in questi giorni il museo virtuale si sta arricchendo di contenuti audio-visivi provenienti dall'INA (Institut National de l'Audiovisuel) e raccolti all'interno della sezione 'Vintage Records'. Questo viaggio attraverso il tempo è organizzato secondo cinque tematiche e sarà da scoprire nel corso dei mesi attraverso le tappe di 'Ritorno verso Citroen & you', ovvero come la marca ha sempre accompagnato le nostre vite (dai veicoli della Croce Rossa, alle prime vetture postali, fino ai viaggi per le vacanze), 'Ritorno verso Citroen & le celebrità' (da Pompidou a Roland Barthes o Bourvil, sono numerose le personalità che hanno guidato delle Citroën).

E poi ancora 'Il futuro' dedicato al design e alle tecnologie hanno segnato la storia di Citroën, come mostrano le immagini provenienti dall'INA, 'L'avventura' con le immagini dedicate alle epopee, alle crociere e alle altre avventure automobilistiche nelle quali Citroen si è distinta sin dalla sua nascita, attraverso i continenti. Ultima tappa del viaggio, 'Ritorno verso Citroen & i Records', attraverso le competizioni e i rally con le immagini a dare l'opportunità di ripercorrere i successi sportivi di Citroën. Un secondo appuntamento è proposto su Citroen Origins sotto forma dei podcasts inediti '(Pop)Ulaire' con il filosofo Luc Ferry, che all'interno di Le Figaro mette regolarmente le sue conoscenze a disposizione di tutti per far comprendere il mondo in cui viviamo e l'attualità. Attraverso il podcast, invece, il filosofo (ma anche pilota esperto e figlio di un preparatore di auto) propone una riflessione che può essere storica, filosofica, ma anche tecnica. Il tutto si trova all'indirizzo www.citroenorigins.fr.