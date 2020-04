Stirling Moss: ricordiamolo vincitore della 1000 Miglia 1955

Sono le 7,22 del mattino del primo maggio 1955 e una splendida auto argentea, con la Stella a Tre Punte sul muso e il numero di gara 722 (corrispondente appunto all'orario di partenza) dipinto in rosso sui quattro lati scivola rombando giù dalla passerella di partenza della 1000 Miglia a Brescia. Per quanto titolato e già celebre, avendo corso l'anno precedente in Formula Uno con la Maserati, nessuno si attende che il giovane pilota al volante Stirling Moss che è coadiuvato dal barbuto giornalista-navigatore Denis Jenkinson, riesca a battere i campioni della Freccia Rossa. E nessuno si aspetta, soprattutto, ciò che accadrà 10 ore, 7 minuti e 48 secondi più tardi: veder passare di nuovo la Mercedes 300 SLR numero 722 sulle strade della 'Leonessa' dopo aver coperto 1.592 chilometri del tracciato alla incredibile media di 158 km/h, rimasto imbattuto.



Quale miglior modo di ricordare Stirling Moss, scomparso sabato all'età di 90 anni, rivivere da un breve diario questa impresa sportiva ai limiti della leggenda in cui - come scrivono le cronache dell'epoca - contribuì la perfetta unione tra le qualità del pilota, la precisione e creatività del navigatore Jenkinson (aveva realizzato delle note a rullo, che scorrevano a mano in una scatola metallica, al posto dei quaderni esposti alle intemperie), le prestazioni della 300 SLR con motore 8 cilindri da 310 Cv e il perfetto lavoro della squadra, peraltro impegnata anche a supportare Juan Manuel Fangio con l'altra 300 SLR numero 658 e altre due 300 SLR ufficiali per Kling ed Herrman. Moss, insomma, era 'uno' dei 534 partecipanti alla 1000 Miglia del 1955 e, anche se guidava una delle auto più veloci, non pensava proprio alla vittoria.

Maserati, Aston Martin e Ferrari avevano schierato tutte le migliori macchine e i migliori piloti per non lasciarsi sfuggire il primo posto. Nella prima parte della gara sono infatti Eugenio Castellotti e Piero Taruffi entrambi alla guida di Ferrari a stabilire tempi record, dopo che la 'lepre' Marzotto - che ha passato in testa il controllo di Verona fissando con la sua Ferrari una media di 198 km/h - si è dovuto ritirare per problemi alle gomme. Moss è indietro di 2 minuti ma anche il nuovo leader della gara, Castellotti (che viaggia a 192,5 km/h di media) viene fermato da problemi al battistrada. A Pescara è in testa Taruffi, che viaggia a 190 km/h di media, ma Moss recupera implacabilmente terreno arrivando a 15 secondi dalla Ferrari. Al 'giro di boa' a Roma - la gara si correva senza soste, a differenza delle riedizioni più recenti - Moss riesce a prendere il comando, con Taruffi, Kling e Fangio (questi ultimi due entrambi su Mercedes) che inseguono. Non passa molto tempo e anche Taruffi si ferma per un guasto alla pompa dell'olio. Guai anche per la Mercedes numero 722 che esce di strada e danneggia - come si vede nelle immagini dell'epoca - il muretto. Fangio, che corre da solo senza supporto del navigatore, è però distante 27 minuti ed un altro potenziale pretendente alla vittoria, Hermann sulla quarta Mercedes ufficiale, si ferma sul Passo della Futa fra Toscana ed Emilia e la seconda e ultima parte della Freccia Rossa è un delirio di folla, ai lati delle statali su cui si correva la gara. Il pilota della numero 722 esce anche di strada per ben quattro volte - ma, come si vede dalle immagini dell'epoca senza conseguenze - e non abbandona il vertice della corsa fino a Brescia, tagliando il traguardo alla media record di 157,650 km/h. Due sole le soste durante la gara: la prima di soli 28 secondi a Pescara per fare il pieno e la seconda di 2 minuti a Roma per il nuovo pieno e la sostituzione dei pneumatici. Un primato assoluto nella 1000 Miglia che è ancora di Stirling Moss, visto che nelle due ultime edizioni della 1000 Miglia, quelle del 1956 e 1957, non venne migliorato. La leggenda dice anche che - finita la gara dopo questa cavalcata attraverso mezza Italia a tutto gas - il grande Moss si sia messo di nuovo al volante, col viso ancora sporco, per partecipare a Stoccarda ad un incontro con i dirigenti della Mercedes.