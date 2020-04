Rc auto: Konsumer, seguire esempio Unipol mese gratis

L'associazione Konsumer Italia chiede all'Ania di farsi promotrice verso le assicurazioni dell'esempio della campagna di Unipol #UnMesePerTe, che restituisce agli assicurati un mese gratuito, a fronte del fermo per il lockdown deciso per contrastare il coronavirus.

"Dall'11 marzo - osserva Konsumer - il traffico privato si è ridotto dell'80%, così come si sono ridotti i sinistri rc auto, la maggior voce di spesa del ramo assicurativo. Se il blocco continuerà per ogni mese a fronte di incassi lordi per 1,3 miliardi di euro, sono centinaia di milioni i risparmi. Il resto del mercato, associato in Ania - viene evidenziato - sembra stia sorvolando sul tema. Se il mercato, solitamente pronto ed efficiente in tema di aumenti tariffari, si dimostra al contrario pigro in una situazione che lo avvantaggia economicamente- viene chiesto -, sia l'Ania a intervenire con una nota di indirizzo. La scusa dell'eventuale interesse dell'antitrust, in negativo per le imprese, non regge".