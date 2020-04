Fca ha deciso il richiamo di 425.588 veicoli dal mercato statunitense per problemi al funzionamento del sistema di tergicristallo del parabrezza. Lo ha comunicato il gruppo precisando che il malfunzionamento non ha determinato incidenti e che i modelli in questione sono alcuni Suv Jeep Compass del 2019 e 2020, alcuni pickup Ram 1500 Classic e Ram 1500 prodotti prima del 3 marzo di quest'anno.