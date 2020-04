Coronavirus: Unasca, per autoscuole è emergenza liquidità

L'emergenza sanitaria del Coronavirus ha colpito duramente anche il settore delle autoscuole e l'Unasca, Unione Nazionale Autoscuole Studi Consulenza Automobilistica, lancia l'allarme per le gravi ripercussioni nel settore dove operano 7000 autoscuole che danno lavoro circa 30mila persone.



"L'attività didattica delle autoscuole - osserva Unasca - è sospesa dai primi di marzo e ciò che preoccupa maggiormente è l'incognita sulle tempistiche per la riapertura e la ripresa di tutte le attività: sono infatti sospese tutte le pratiche inerenti il conseguimento delle patenti di guida per migliaia di utenti, e il rinnovo per gli autisti professionali della carta di qualificazione del conducente (cqc), documento essenziale per poter circolare". Unasca evidenzia, inoltre, l'emergenza economica in cui versa l'intero comparto: a fronte di un sostanziale azzeramento degli incassi, le autoscuole devono sostenere numerose spese correnti. "E ad oggi - sottolinea il Segretario Nazionale di Unasca Emilio Patella - nessun titolare ha ancora percepito il bonus di 600 euro e nessun dipendente è stato beneficiato della cassa integrazione. Il pericolo è che si continui a pensare all'istruzione come una attività a rischio contagio e che pertanto anche per le autoscuole si pensi ad una ripresa dopo l'estate. Una scadenza temporale che non ci possiamo permettere. Molti colleghi - prosegue Patella - sono già al limite, anche perché da gennaio alle patenti di categoria B è stata applicata l'iva al 22% e questo ha rallentato la richiesta da parte di molti giovani. Chiediamo dunque al Governo che sia data attenzione alla nostra situazione. Vogliamo riprendere a lavorare - conclude Patella - appena le condizioni di sicurezza lo permetteranno, adottando tutti i dispositivi di protezione che l'Istituto di Sanità riterrà opportuni".