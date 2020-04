Coronavirus, Porsche mette all'asta preziosa 911 Speedster

Importante iniziativa di Porsche che metterà all'asta da domani, tramite il portale web di RM Sotheby's, l'ultima 911 aspirata della generazione 991 prodotta, devolvendo il ricavato alla organizzazione United Way Worldwide per fronteggiare la pandemia del Covid-19. Si tratta di una 911 Speedster, uscita dalle linee di montaggio il 20 dicembre 2019, ultimo esemplare di una serie limitata a 1.948 unità.



Da questa asta online si attende un risultato 'importante', non solo per la destinazione benefica dell'iniziativa ma anche perché questo esemplare, che potrebbe essere l'ultimo con motore aspirato nella produzione Porsche, ha un grande valore simbolico, essendo ''una parte significativa della nostra storia'' come ha affermato Klaus Zellmer, presidente e CEO di Porsche Cars North America.



Una precedente Porsche messa all'asta per beneficenza nel 2018, la 911 Turbo Project Gold era stata assegnata per 3,4 milioni di dollari (3,11 milioni di euro) ma per questa 911 Speedster Zellmer si attende un risultato ancora più importante.



Le Porsche Speedster sono sempre state modelli proposti in edizione limitata, debuttando negli Anni '50 come 356 Carrera GT Speedster. Successivamente sono state prodotte sporadicamente con esempi come la Speedster 911 G-Body del 1988 e la 997 Speedster del 2010, quest'ultima limitata a sole 356 unità.