Coronavirus: Audi riavvia produzione in Ungheria

Audi ha riavviato oggi la produzione nella catena di montaggio di uno stabilimento in Ungheria facendo tornare al lavoro circa cento dipendenti. Lo comunica il costruttore spiegando di prevedere il riavvio dell'attività di una seconda linea di assemblaggio alla fine di questa settimana. Stando ai piani del gruppo, la produzione di veicoli in Ungheria dovrebbe ricominciare con un programma di turnazioni verso la fine della prossima settimana ed ed essere sincronizzata con quella di Volkswagen. Audi ha assicurato che organizzerà tutti gli spazi di lavoro per salvaguardare salute dei dipendenti.