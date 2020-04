F1: morto Stirling Moss, il 'campione senza corona'

Stirling Moss, ex pilota britannico tra le leggende della Formula 1, è morto all'età di 90 anni. Ne ha dato notizia la moglie Susie. Moss è deceduto dopo una lunga malattia. "E' stato un giro di troppo, semplicemente ha chiuso gli occhi", ha detto la moglie. Soprannominato 'il campione senza corona' per il fatto di non essere mai riuscito a vincere un campionato del mondo, Moss si piazzò per ben quattro volte al secondo posto nella classifica piloti, nel 1955, 1956, 1957 e 1958, dovendo cedere il passo nelle prime tre di queste stagioni all'asso argentino Juan Manuel Fangio. Moss ha gareggiato anche nei rally, vincendo l'edizione 1955 della Mille Miglia, mentre nel 1956 si è aggiudicato la 24 ore di Le Mans. A porre fine alla sua carriera fu un incidente nel 1962 sul circuito britannico di Goodwood, in seguito al quale rimase in coma un mese e semiparalizzato per sei mesi.

"Stirling Moss aveva la Maserati nel cuore. E per la Casa del Tridente il sentimento è sempre stato reciproco perché Moss è stato uno dei grandi campioni che hanno saputo interpretare meglio le vetture nate a Modena. La Maserati ti porterà sempre nel cuore ringraziandoti per quanto hai saputo darle". La casa automobilistica modenese piange e ricorda così il pilota britannico di Formula Uno. "Una delle sue ultime visite in Italia - ricorda la Maserati - era stata proprio per festeggiare i 100 anni della Casa al Mef di Modena dove ritrovò molte delle auto che aveva portato al successo in Italia e nel mondo. Le aveva voluto descrivere personalmente, le ricordava una ad una". La Maserati ricorda anche i suoi successi nelle corse su strada: "detiene ancora un record leggendario alla Mille Miglia del 1955 conquistata in 10 ore, 7 minuti e 48 secondi e ha conquistato la 12 ore di Sebring, il Tourist Thophy, la Targa Florio. 'Chi ti credi di essere Stirling Moss?' è stata per anni la frase più sfruttata dai poliziotti britannici quando fermavano qualcuno per eccesso di velocità negli anni Cinquanta e Sessanta".

Sir Stirling Moss era nato il 17 settembre 1929 a Londra dove ha sempre vissuto. Suo padre, Alfred E. Moss, arrivò 16 alla 500 Miglia di Indianapolis del 1924, sua sorella Pat partecipò a diversi rally: le corse erano un vizio di famiglia. Non poteva che mettersi a correre in auto anche lui. In Formula 1 ha corso 66 gran premi dal 1951 al 1961, vincendone 16. Per quattro volte è stato secondo nel Mondiale, per questo è considerato da compagni e avversari il miglior pilota tra quelli che non sono mai diventati campioni del mondo, anche se leggendo l'albo d'oro del campionato si può tranquillamente affermare che sia stato tra i migliori in assoluto. Correva in Formula 1, ma anche su strada dove detiene ancora un record leggendario alla Mille Miglia del 1955 conquistata in 10 ore, 7 minuti e 48 secondi e ha conquistato la 12 ore di Sebring, il Tourist Thophy, la Targa Florio.

"Chi ti credi di essere Stirling Moss?" è stata per anni la frase più sfruttata dai poliziotti britannici quando fermavano qualcuno per eccesso di velocità negli anni Cinquanta e Sessanta. Era così popolare che finì anche per girare un cameo in un film di James Bond, Casino Royale.

Un personaggio unico che non si è mai fermato. Fino a pochi anni fa era possibile trovarlo un giorno a Melbourne e 24 ore dopo ospite in un programma televisivo a New York. Instancabile come lo era al volante.