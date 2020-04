Riparte cantiere A1, termoscanner e tute integrali a operai

Misurazione della temperatura corporea all'entrata e all'uscita del cantiere (sopra 37.5, chiamata alle emergenze Covid19); dotazione di tute integrali, schermi visivi, guanti e occhiali; esami sierologici a tutti; igienizzazioni quotidiane e sanificazioni agli ioni di tutti i locali; percorsi delimitati e distanziamento. Queste alcune misure anti Coronavirus di un protocollo firmato fra azienda e sindacati per riaprire il cantiere dell'autostrada A/1 fra Barberino del Mugello e Calenzano (Firenze). I lavori ripartono il 14 aprile, erano fermi dai lockdown, con centinaia di operai impegnati in operazioni tecnologicamente complicate. L'intesa è stata firmata da Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil di Firenze e Pavimental. Tra le altre misure, formazione anti - Coronavirus; navetta pendolari da stazione, aeroporto e Villa Costanza; spazio per isolamento con sviluppi di febbre o sintomi; infermeria giorno e notte; gel igienizzanti disponibili; massimo quattro persone a furgone negli spostamenti.

"Le organizzazioni sindacali, i delegati e l'azienda hanno fatto un grande lavoro di responsabilità e di impegno per tornare a lavorare, tenendo come punto di riferimento la salute dei lavoratori e della collettività - dicono per Fillea Cgil Firenze il segretario generale Marco Carletti e Damiano Foutsias - Non abbiamo parlato solo di banali mascherine, ma abbiamo istituito procedure e regolamentazioni certe ed esigibili da parte di tutti, anche dal punto di vista tecnologico e sanitario". Inoltre, aggiungono, "tutto questo è assunzione di responsabilità e speriamo che sia questo protocollo sia un apripista per tutte le aziende delle costruzioni che vogliono riaprire le lavorazioni, facendolo però nel massimo possibile della tutela dei dipendenti. A noi non appassionano le stucchevoli discussioni sulle mascherine e su chi le deve fornire e soprattutto chi le deve pagare. Con questo protocollo insieme all'azienda abbiamo dato un grande esempio di come le parti sociali debbano operare per risollevare questo paese"