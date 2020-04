A24, chiusure Tornimparte-L'Aquila Ovest

La concessionaria Strada dei Parchi comunica che, per urgenti e improcrastinabili lavori di manutenzione da eseguire presso la galleria Genzano, sarà disposta la chiusura notturna della tratta autostradale Tornimparte-L'Aquila Ovest con il seguente calendario e modalità: dalle ore 21 di martedì 14 aprile alle ore 6 di mercoledì 15 chiusura in entrambe le direzioni di marcia; conseguentemente, per i veicoli provenienti da Roma/A25 e diretti verso L'Aquila/Teramo, sarà disposta un'uscita obbligatoria a Tornimparte, mentre per i veicoli provenienti da Teramo e diretti verso A25/Roma sarà disposta uscita obbligatoria allo svincolo L'Aquila Ovest. Per entrambe le percorrenze si consiglia di utilizzare la SP 1 Amiternina per Villagrande e la SS17 da e per L'Aquila.

Dalle ore 21 dei giorni 15, 16 e 17 aprile prossimi alle ore 6 dei giorni successivi sarà disposta la chiusura della tratta Tornimparte-L'Aquila Ovest limitatamente al traffico che proviene da Roma/A25 ed è diretto a L'Aquila/Teramo; conseguentemente, per i veicoli provenienti da Roma/A25 e diretti verso L'Aquila/Teramo sarà disposta uscita obbligatoria a Tornimparte dove si consiglia di utilizzare la SP 1 Amiternina per Villagrande, proseguendo successivamente sulla SS17 per L'Aquila e rientrando in autostrada A24 allo Svincolo L'Aquila Ovest.