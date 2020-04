Quarantena, suggerimenti per dolci di Pasqua a tema auto

La quarantena ha trasformato milioni di italiani di ogni età in cuochi, più o meno esperti, ma comunque via via soddisfatti delle creazioni ai fornelli. L'imminenza della Pasqua offre ora anche l'occasione per puntare su lavori che addolciscano la permanenza forzata un casa, spaziando dai lavori di cioccolato alle torte, tutto - naturalmente - in chiave automobilistica. Come suggerisce il periodico francese AutoPlus, avendo la possibilità di procurarsi gli elementi base e gli ingredienti, la fantasia creativa può davvero spaziare a 360 gradi avendo come riferimento le due e le quattro ruote. In tema di creazioni di cioccolato, si può creare ad esempio - per il divertimento dei più piccoli - una scuderia di monoposto 'dolci' usando le comuni merendine a baretta e aggiungendo (con lo zucchero sciolto in acqua) ruote e volanti fatti con Smarties e altre pasticche colorate. I piloti possono essere ricavati da animaletti in biscotto. Altra idea divertente è quella di utilizzare uova di cioccolato di diversa misura, assemblandole sempre con la 'colla' allo zucchero.



Se si ha la possibilità di accedere ai siti di e-commerce delle maggiori aziende specializzate in cioccolato, le opportunità di creare un garage 'super goloso' con davvero tante, così come quelle che sono suggerite da diversi tutorial se ci si vuole anche sbizzarrire con torte a forma di Lamborghini o di una utilitaria. Un suggerimento: con gli avanzi delle colombe, assemblati con crema e poi ritagliati con un coltellino, si può creare la base di un'auto. E poi impiegare gli avanzi delle uova, fusi a bagno maria, per ricoprire la forma che avrà naturalmente una 'finitura' color cioccolato.



Ecco alcuni suggerimenti Torta auto con vetri edibili https://www.youtube.com/watch?v=nfxsEW79pg0 Tuote edibili https://www.youtube.com/watch?v=mEpcTRZ6zrc Torta Mercedes https://www.youtube.com/watch?v=9mdIhC0Ism4 torta (professionale) Lamborghini https://www.youtube.com/watch?v=ExD5nmrJZYE