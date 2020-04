Coronavirus: Museo Auto illumina facciata con tricolore

Nel periodo della crisi più difficile dell'epidemia, il Mauto trasforma la sua grande facciata urbana in un simbolo di fiducia per l'Italia e per la cultura, applicando avanzati sistemi tecnologici per l'illuminazione a led rgb. "In questo modo il Museo si rivolge ai cittadini italiani ed europei anche con un messaggio di progettualità per il futuro, valutando i cambiamenti imposti dalle nuove regole sociali e alle potenzialità portate dalle abitudini digitali conseguenti, da valorizzare come strumenti per portare le auto leggendarie del museo, e le storie del design e dello sport, direttamente agli appassionati, ai loro sistemi personali di interfaccia tecnologici e sociali" Benedetto Camerana, Presidente MAUTO- Museo Nazionale dell'automobile di Torino.

La facciata del museo resterà illuminata fino alla fine dell'emergenza Coronavirus.