Coronavirus, Concessionari Vw in Germania riparte assistenza

Come funziona in Germania un centro di assistenza Volkswagen durante il periodo di crisi da Covid-19? Lo spiega la Casa di Wolfsburg che in quel Paese ha attivato una strategia per garantire che i clienti, in particolare quelli che operano nei servizi di emergenza o nei settori d'interesse pubblico, non rimangano 'a piedi'. Ciò è oggi possibile avendo attivato nei locali aperti al pubblico misure adeguate. All'ingresso del concessionario auto Wolfsburg Hotz e Heitmann, dove è stato realizzato il servizio fotografico, un distributore di disinfettante e un contenitore con guanti di gomma accolgono assieme al cartello che recita ''Per favore, mantieni la distanza. Mille grazie per la comprensione''. Come in tutti i luoghi aperti al pubblico, sul pavimento strisce adesive indicano la distanza necessaria da mantenere fra persona e persona e i dipendenti accolgono i clienti dietro una lastra divisoria trasparente. Gli appuntamenti per l'accettazione al centro servizi sono organizzati in modo tale da evitare che più persone siano contemporaneamente nella stessa zona, e anche in officina, è stato fatto uno sforzo per rispondere a questa situazione di emergenza, attivando il 'distanziamento sociale' anche tea le auto. Nelle piazzole di lavoro c'è sempre una piattaforma di sollevamento vuota tra i veicoli e solo il 50% dei meccanici è in servizio. Cambiamo settimanalmente i turni - spiega nella sua nota la Casa di Wolfsburg - e in questo modo possiamo garantire che le operazioni vengano eseguite anche in caso di malattia del personale.



Particolare importanza viene attribuita alla igienizzazione dei veicoli. I meccanici stendono una protezione sul sedile del guidatore e un foglio monouso viene applicato sul volante e sulla leva del cambio. Al termine del lavoro sull'auto, e rimosse le protezioni, tutte le aree vengono disinfettate. Successivamente l'auto viene messa in una breve quarantena, e nessuno la tocca per diverse ore fino a quando viene deliberato che il cliente la possa ritirare. Esiste poi una corsia preferenziale per i veicoli di polizia, vigili del fuoco, servizi di soccorso e poste, per garantire una mobilità che è essenziale. Volkswagen ha anche attivato in Germania alcune procedure per la vendita digitale 'contactless' (cioè senza contatto fisico con altre persone) delle auto. Il cliente può dialogare con un consulente per telefono o via e-mail e il successivo 'incontro vituale' avviene tramite videoconferenza. I contratti firmati possono anche essere inviati alla concessionaria via e-mail o posta. E l'auto acquistata verrà consegnata direttamente alla porta di casa del cliente.