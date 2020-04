Benzina: Fegica, da stasera aree servizi Gra chiuse alle 18

"A partire dalle questa sera alle ore 18.00, le aree di servizio del Grande Raccordo Anulare di Roma rimarranno chiuse tutte le notti". Lo comunica Fegica Cisl. "Chiudiamo la notte per aprire altri 10 giorni prima di arrenderci alla mancanza di liquidità", sottolinea il sindacato, denunciando anche "intimidazioni" verso i gestori.

"La gravissima situazione economica e finanziaria in cui versano le piccole società di gestione, completamente abbandonate per oltre un mese da ANAS e dai sub concessionari, nel doversi fare completamente carico di ogni onere - compreso quello volto a tutelare la salute di lavoratori e clienti- necessario a garantire il pubblico servizio essenziale della distribuzione dei carburanti, l'assistenza agli automobilisti ed il presidio del territorio, non è più sostenibile".

Per garantire comunque i servizi minimi essenziali tra le 18.00 e le 7.00 del mattino, saranno presidiate almeno due aree per carreggiata.