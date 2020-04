Porsche Festival, riprogrammato a Monza per 3 e 4 ottobre

Cambio di date per il Porsche Festival 2020. Nella generale riorganizzazione degli eventi in programma nei prossime mesi a causa dell'emergenza coronavirus, anche il festival monomarca della casa tedesca è stato riprogramma per i prossimi 3 e 4 ottobre, all'Autodromo di Monza. L'evento annuale che Porsche Italia organizza per tutti i possessori e gli appassionati del marchio e del mondo dei motori, anticipa di una settimana il precedente programma dopo aver convenuto con la FIA e l'ACO Le Mans di dare priorità al Mondiale Endurance (WEC) e all'European Le Mans Series (ELMS), il cui round a Monza è al momento annunciato per l'11 ottobre.



"Lo spirito di massima collaborazione - si legge in una nota diramata dalla casa automobilistica - adottato da Porsche Italia ha quindi agevolato l'inserimento del Porsche Festival in data 3-4 ottobre e con esso uno dei round della Carrera Cup Italia 2020, come di consueto ospitato dal Festival. Nel costante monitoraggio della situazione sanitaria e del quadro normativo legati alla diffusione del coronavirus, l'impegno di Porsche Italia proseguirà nelle settimane a venire, confrontandosi con tutte le istituzioni, le federazioni e le realtà coinvolte per adottare tutte le misure necessarie affinché l'evento possa svolgersi nelle condizioni della più completa, garantita e irrinunciabile sicurezza sanitaria". Su questa linea prosegue anche la pianificazione dell'intera stagione della Porsche Carrera Cup Italia in pista, il cui calendario 2020 è in fase di ridefinizione.