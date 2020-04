Coronavirus: Nissan, 240 suv in comodato a Protezione Civile

Per fronteggiare la pandemia da Coronavirus, Nissan Italia si mette a disposizione del Paese dando in comodato gratuito una flotta di crossover alla Protezione Civile. Si tratta di un aiuto immediato a supporto della logistica, oltre che un segno di ringraziamento verso gli operatori che fronteggiano il Covid-19, in prima linea. ''Da sempre, Nissan si adopera per una mobilità efficiente e sostenibile. Di fronte a un'emergenza di tale portata non potevamo restare immobili. Ci sembra doveroso mettere i nostri mezzi al servizio di chi combatte quotidianamente per il futuro del Paese'' ha dichiarato Bruno Mattucci, presidente e amministratore delegato di Nissan Italia. L'azienda mette a disposizione della Protezione Civile 240 vetture, in comodato d'uso gratuito per il periodo emergenziale.



Nissan intende sostenere le squadre operative con i migliori mezzi, adeguati per il trasporto di medicinali e altri materiali sanitari per il primo intervento. Nissan, inoltre, rimane al fianco della Protezione Civile per ogni evenienza, mettendo a disposizione oltre 90 punti di assistenza su tutto il territorio nazionale, per offrire servizi durante l'intero periodo di crisi.