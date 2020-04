Coronavirus: BMW e Dynamo insieme per percorsi educativi

Dynamo Academy, impresa sociale attiva nell'education e advisory in ambito filantropico, a supporto di manager, aziende, scuole e studenti, e BMW Italia offrono in modo gratuito alle Scuole Superiori programmi di Smart Learning per contribuire a dare valore in questo momento di emergenza legato alla pandemia di Coronavirus.



Si tratta in particolare di 4 percorsi educativi di apprendimento e confronto, che affrontano temi urgenti della contemporaneità, con approccio internazionale e con obiettivo di valorizzazione delle comunità.



Fil rouge di ogni attività è l'ambito sociale, tema che fa parte del dna e dell'esperienza imprenditoriale del mondo Dynamo e che BMW Italia pone al centro di numerosi progetti.



BMW Italia, filiale italiana di BMW AG, ha sviluppato un programma integrato di Corporate Social Responsibility denominato SpecialMente che ha come pilastri cultura, inclusione sociale, dialogo interculturale, sicurezza stradale.



SpecialMente è una piattaforma che include tantissime attività e che testimonia come il tema sia radicato nella cultura aziendale di BMW Italia: in linea con la strategia del BMW Group, ma anche punto di riferimento all'interno dell'universo della Casa di Monaco, in termini di intensità, integrazione e capacità di agire nel tessuto sociale nel quale si opera. Dal 2001 ad oggi, il progetto SpecialMente ha coinvolto 1.000.000 di persone attraverso iniziative "on-line" e "on-land".