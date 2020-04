Coronavirus, Be Charge in aiuto ospedale di Bergamo

Con Be Charge già raccolti sessanta mila euro per l'ospedale Gavazzeni di Bergamo. Con lo slogan 'Insieme a Be Charge sostieni l'ospedale Humanitas Gavazzeni di Bergamo nell'emergenza Covid-19!', l'azienda ha lanciato una raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe per supportare medici, infermieri e ricercatori di Humanitas e per rafforzare la Terapia Intensiva e il Pronto Soccorso dell'ospedale Gavazzeni di Bergamo. "Anche nella delicata e difficile situazione che stiamo affrontando - hanno commentato dall'azienda - Be Charge ha deciso di dare il proprio contributo per costruire un futuro migliore, in linea con i valori dell'azienda. Sapendo che medici, infermieri e ricercatori di Humanitas sono impegnati quotidianamente nella cura dei pazienti con Covid-19, lavorando con passione, umanità e senza sosta nei reparti, nelle Terapie Intensive e in Pronto Soccorso, Be Charge ha deciso di supportarli attraverso una raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe per l'acquisto dei materiali e delle attrezzature necessarie". In particolare, i fondi saranno destinati all'acquisto di tute, mascherine, camici e dispositivi di protezione individuali, ma anche di ventilatori polmonari, sistemi di monitoraggio e telemetrie. Lo scopo è quello di garantire le cure a chi ne ha bisogno e salvare quante più vite possibili con l'aiuto di tutti coloro che vorranno donare, anche una piccola somma, all'indirizzo: www.gofundme.com/f/be-charge-per-humanitas-bergamo.