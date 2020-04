Auto, alla Kia Telluride premio World Car of the Year 2020

Assegnati i World Car Awards 2020. A vincere il premio come World Car of the Year per il 2020 è stata la Kia Telluride, mentre la Porsche Taycan si è aggiudicata ben due riconoscimenti: quello di World Luxury Car e di World Performance Car. E ancora per la sezione 'Urban Car' il premio è andato alla Kia Soul EV mentre Mazda 3 ha vinto il premio come World Car Design of the Yaer. La giuria del premio, composta da 86 giornalisti selezionati a livello internazionale, aveva assegnato nei giorni scorsi, anche un riconoscimento al numero uno del gruppo PSA, Carlos Tavares, come Personaggio dell'anno nel mondo dell'automobile. Nel dettaglio, la Kia Telluride si è aggiudicata il massimo riconoscimento nella categoria do World Car of the Year, dove gareggiava con due vetture appartenenti allo stesso brand: si tratta della Mazda CX-30 e della Mazda 3. Quest'ultima 'torna a casa' comunque con un premio, quello del Design, dopo averla spuntata sulle altre due finaliste: Peugeot 208 e la Porsche Taycan.



Doppio premio, invece, proprio per la Porsche che si è aggiudicata il riconoscimento di Luxury Car, dove competeva con la 911 (sempre Porsche) e la Mercedes EQC elettrica, e quello di auto più performante, in questo caso le tre finaliste erano tutte vetture del marchio Porsche (Taycan, 911 e 718 Spyder/Cayman GT4). Elettrica anche la vettura che ha vinto il premio come miglior Urban Car: si tratta della Kia Soul EV che l'ha spuntata invece sulla Mini elettrica e sulla Vw T-Cross. Lo scorso 10 marzo la giuria del premio aveva assegnato a Carlos Tavares, ceo di PSA, il riconoscimento di World Car Person of the Year per il 2020 per il lavoro svolto nei singoli brand del Gruppo e per le negoziazioni con Fca che hanno dato vita al quarto gruppo automobilistico più forte al mondo in termini di volumi.