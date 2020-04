Subaru Outback, tra le 'Best New Cars' in USA

Per Subaru è tempo di riconoscimenti in terra statunitense.



L'autorevole sito a stelle e strisce Autotrader ha infatti inserito la Subaru Outback MY20 nella sua lista delle 'Best New Cars' del 2020. A convincere chi ha stilato la lista a proposito delle capacità dell'ammiraglia del brand giapponese, sono state la qualità di guida e le caratteristiche valutate come perfette per soddisfare le esigenze delle famiglie moderne. Con Outback MY20 in casa Subaru si sono riproposti di fornire un giusto mix tra le capacità di un Suv e la guida e la maneggevolezza di una vettura stradale, grazie alla dotazione di serie di Symmetrical All-Wheel Drive, Active Torque Vectoring, Vehicle Dynamics Control e X-MODE con Hill Descent Control. I 22cm di altezza da terra, maggiore di quella di molti Suv, non creano alcuna difficoltà di accesso all'auto sia per i passeggeri anteriori che per quelli posteriori. Una grande novità è rappresentata dal sistema di infotainment Subaru Starlink con uno schermo versione tablet da 11,6 pollici con display informazioni centrale integrato. Altre innovazioni del MY20 riguardano il sistema di mitigazione delle distrazioni DriverFocus, il portellone posteriore con tecnologia Hands-Free e le nuove versioni XT da 260 cavalli. Una prima assoluta su Outback è l'hotspot Wi-Fi a bordo del veicolo che offre un accesso agevole a Internet tramite comunicazioni LTE ad alta velocità. Autotrader ha selezionato i vincitori su una vasta gamma di criteri, tra cui comfort e materiali interni, qualità costruttiva, caratteristiche disponibili e qualità di guida. Ogni veicolo è stato concordato all'unanimità da tutto il team editoriale e dei dati di Autotrader. Per essere presa in considerazione, un'auto deve essere dell'anno del modello attuale o successivo e disponibile per l'acquisto al momento dell'annuncio del premio.



Oltre al valore, al giudizio finale contribuiscono la tecnologia disponibile e l'esperienza di guida.



"Subaru è sulla cresta dell'onda da molto tempo, migliorando le proprie auto e i propri Suv anno dopo anno - ha dichiarato Brian Moody, direttore esecutivo di Autotrader - e l'Outback trasmette un'atmosfera divertente e funzionale che è esattamente in linea con uno stile di vita avventuroso e unicamente americano".