Lamborghini, dall'asfalto alla moda con Supreme

E' una collaborazione pensata attorno al tema dello stile, quella nata tra Automobili Lamborghini e Supreme. Lo storico marchio automobilisti di Sant'Agata Bolognese ha infatti stretto un accordo con l'iconico marchio di street wear di New York, per la creazione di una capsule collection, ovvero una nuova linea di abbigliamento composta da un numero limitato di capi e che porteranno il marchio Lamborghini. In occasione del lancio, la collezione è stata indossata dallo skater newyorkese Tyshawn Jones. "Lamborghini riconosce in Supreme energia e dinamismo - ha detto Katia Bassi, Chief Marketing and Communication Officer di Automobili Lamborghini - elementi in perfetta assonanza con il nostro brand". La linea di abbigliamento è composta da una work jacket con cappuccio, una camicia manica corta, una maglia stile hockey, una tuta, una T-Shirt, uno skateboard e un beanie, il tutto realizzato negli iconici colori delle auto supersportive bolognesi.



"Questa capsule collection - ha detto sempre Katia Bassi - combina l'essenza del design e le prestazioni delle supersportive Lamborghini con quella dello streetwear di Supreme".