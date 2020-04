Coronavirus: Aniasa, superammortamento e ecobonus contro crisi

''Necessario pensare fin da ora anche al post-emergenza.



Superammortamento, eco-bonus per usato 'fresco', revisioni tasse sulle auto aziendali e leve per far ripartire l'automotive e la mobilità delle imprese''. Questo in estrema sintesi l'appello lanciato da Massimiliano Archiapatti, presidente di Aniasa, l'associazione di Confindustria che rappresenta il settore dei servizi di mobilità e che auspica una serie di misure allo scopo di arginare gli effetti devastanti dell'emergenza Coronavirus sul settore delle quattro ruote. I dati sulle immatricolazioni di auto nel mese marzo confermano il quasi totale azzeramento delle nuove vetture a noleggio (-88%, dalle 57mila di marzo 2019 alle 7mila dello scorso mese). L'emergenza Coronavirus e le misure restrittive collegate hanno drasticamente ridotto le attività del noleggio a breve termine e del car sharing e bloccato le nuove immatricolazioni della flotta del lungo termine. E' necessario, quindi, - secondo quanto sostenuto da Aniasa - prevedere nei prossimi provvedimenti a supporto delle imprese misure efficaci in grado, una volta terminata l'emergenza, di far ripartire il mercato automotive e la mobilità delle imprese.



Tre le proposte avanzate da Aniasa,: il ripristino del superammortamento, l'allineamento al resto dell'Europa della tassazione italiana sull'auto aziendale l'estensione dell'eco-bonus alle auto meno inquinanti.



I dati di marzo mostrano l'impatto dell'emergenza COVID-19 sulle attività del settore: -98% per le immatricolazioni a breve termine e -88% per quelle a lungo termine. Numeri che invertono la crescita registrata dal settore anche negli ultimi mesi, a testimonianza della graduale diffusione della sharing mobility nel nostro Paese: 461mila vetture immatricolate ogni anno (25% del totale automotive) e una flotta di oltre 1 milione e 200mila veicoli, tutti Euro6. ''Gli acquisti d'auto da parte del settore del noleggio, in assenza di adeguati interventi di sostegno, sono destinati a crollare ulteriormente e a confermare anche nei prossimi mesi il trend registrato a marzo - osserva Massimiliano Archiapatti, presidente di Aniasa -. Bene allora i provvedimenti del Governo per dare subito liquidità alle imprese, ma bisogna già oggi guardare anche al dopo. Per alimentare la ripartenza e supportare la mobilità delle aziende italiane duramente colpite dall'emergenza di questi mesi, riteniamo necessario prevedere nei prossimi Decreti allo studio misure in grado di generare un effetto volano per l'industria automotive e per la mobilità aziendale, turistica e cittadina del Paese, generando anche un impatto positivo sulle casse dell'Erario. Al Governo abbiamo avanzato 3 utili proposte: il ripristino del super-ammortamento, la revisione della tassazione sull'auto aziendale e l'estensione dell'Eco-bonus alle auto usate EURO6. Tre proposte da affiancare a una efficace campagna promozionale per rilanciare il turismo nel nostro Paese, un asset strategico praticamente azzerato dall'emergenza di questi mesi''. Le proposte che Aniasa sottoporrà all'attenzione del Governo riguardano il ripristino del super-ammortamento nonché la necessità di riallineare la fiscalità sull'auto aziendale italiana alla media europea e ancora l'estensione dell'eco-bonus alle vetture usate meno inquinanti.