Quarantena, anche Ford mette su internet disegni da colorare

Anche Ford si unisce al gruppo di azienda automobilistiche che hanno messo a disposizione degli appassionati, e in particolare dei più piccoli, giochi da fare a casa per ingannare i tempi lunghi della quarantena. Attraverso il sito https://corporate.ford.com/ford-for-kids-activity-book.html. è già scaricabile il primo libro in pdf di una serie dedicata ai temi delle vetture e dei light truck dell'Ovale Blu. Oltre ai disegni, alcuni davvero originali, da colorare ci sono anche quiz e cruciverba (in inglese) e altri giochi di abilità. Successivamente Ford metterà in rete altri libri, in cui saranno trattati anche i temi della tecnologia, della matematica e delle scienze, e saranno pubblicati ulteriori disegni da colorare e completare, oltre a modellini in carta da ritagliare.