Gran Premio Nuvolari, confermata partenza a settembre

L'incertezza dettata dal coronavirus non ferma il Gran Premio Nuvolari. Il protrarsi dell'emergenza pandemia e i provvedimenti nazionali e locali adottati per contrastarne la diffusione, al momento non hanno interrotto i lavori, seppur rallentati, per l'organizzazione da parte della Scuderia Mantova Corse della trentesima edizione del Gran Premio Nuvolari, ad oggi confermato dal 17 al 20 del prossimo mese di settembre.



"Auspichiamo che per quella data - si legge in una nota dell'organizzazione - lo spirito ed il tessuto economico del nostro Paese abbiano intrapreso quel processo di lenta ma progressiva ripresa, imprescindibile per la salute morale ed economica di tutti noi". Il Gran Premio Nuvolari 2020 sarà un'edizione a tutti gli effetti speciale, non solo perché taglierà il traguardo della sua trentesima edizione, ma anche perché costituirà anche l'edizione zero di un evento di successo ma rivisto oggi con occhi nuovi. "Al di là della riconosciuta valenza agonistica - fanno sapere gli organizzatori - apprezzeremo più di ogni altra cosa la possibilità che il Gran Premio Nuvolari 2020 ci darà di tornare a viaggiare insieme, di godere delle bellezze del meraviglioso territorio italiano e del calore affettivo che solo una moltitudine di appassionati dell'Automobilismo più vero può dare". L'evento internazionale di regolarità per auto storiche si svilupperà in tre tappe, lungo la direttrice classica Mantova-Rimini-Siena-Rimini-Mantova. Venerdì 18 settembre, la sfilata delle 300 auto storiche partirà da Piazza Sordello a Mantova, attraverserà le strade dell'Emilia per fermarsi all'Autodromo di Modena e Rimini. Sabato 19, la seconda tappavedrà gli equipaggi percorrere la Strada Statale Adriatica, col transito sul passo del Viamaggio. Seguiranno poi le campagne fiorentine e le colline del Chianti, arrivando infine a Siena.



La carovana proseguirà alla volta di Piazza Grande, nel cuore di Arezzo e poi di nuovo a Rimini. domenica 20 settembre gli equipaggi prenderanno la via del ritorno verso Mantova. Le richieste di registrazione, da effettuarsi esclusivamente sul sito www.gpnuvolari.it, rimarranno aperte fino al 31 luglio. Al Gran Premio Nuvolari sono ammesse vetture fabbricate dal 1919 al 1976 munite di passaporto F.I.V.A., o fiche F.I.A. Heritage, o omologazione A.S.I., o fiche ACI Sport /ACI Storico, o appartenenti ad un Registro di Marca. Qualora, per causa di forza maggiore, venisse annullato l'evento, Mantova Corse provvederà al rimborso della tassa d'iscrizione.