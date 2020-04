Coronavirus: Seat, a Martorell 300 respiratori al giorno

La casa automobilistica Seat avvia la produzione di respiratori di emergenza presso il suo stabilimento di Martorell, come contributo durante la crisi generata dal COVID-19. Il dispositivo è stato autorizzato dall'Agenzia Spagnola di Medicinali per la ricerca clinica e il volume produttivo giornaliero verrà ricalcolato costantemente insieme alle autorità e secondo la domanda, per evitare stock non necessari. L'azienda lavorerà per raggiungere una produzione fino a 300 respiratori di emergenza al giorno nella linea di montaggio di Leon.



Il dispositivo, denominato OxyGEN, è stato disegnato su hardware libero da parte della società Protofy.xyz e sotto la direzione medica del dottor Manel Puig Domingo (Istituto di Ricerca Germans Trias i Pujol), dottor Oriol Estrada (Ospedale Germans Trias i Pujol) e dottor Josep María Nicolás (Ospedale Clínic), e rappresenta un lavoro congiunto contro il tempo che in due settimane ha reso realtà questo progetto. Al processo di industrializzazione guidato da Seat hanno inoltre contribuito diversi collaboratori. La produzione di questo respiratore d'emergenza avviene nella linea di montaggio di Seat Leon e integra un motorino tergicristalli debitamente adattato. Ciascun dispositivo si compone di oltre 80 elementi elettronici e meccanici ed è sottoposto a un esaustivo controllo qualità con sterilizzazione tramite raggi ultravioletti. Il costruttore spagnolo è in prima linea per supportare il sistema sanitario e tutti i professionisti che ne fanno parte per contribuire a frenare lo sviluppo del COVID-19. La casa automobilistica sta inoltre lavorando e analizzando la fattibilità di ulteriori progetti che saranno comunicati una volta superati tutti i necessari test sanitari e aver ottenuto l'autorizzazione da parte delle autorità competenti. Per questo motivo, un team di professionisti delle aree di Produzione, Salute ed Emergenze, Sviluppo, Logistica e Qualità, tra le altre, lavorano intensamente da due settimane per rendere questi progetti realtà.