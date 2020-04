Coronavirus: A22 gratuita per gli operatori sanitari

Autostrada del Brennero, d'intesa con il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture e in coordinamento con Aiscat, ha disposto l'esenzione del pagamento del pedaggio per tutti gli operatori sanitari che hanno necessità di muoversi, anche nel quotidiano percorso casa-lavoro, per motivi di servizio legati all'emergenza Covid19. L'esenzione è entrata in vigore con il 3 aprile 2020 e resterà valida fino al termine dell'emergenza sanitaria.

"Si tratta - è il commento dell'amministratore delegato di Autostrada del Brennero, Diego Cattoni - del minimo che potessimo fare per il personale sanitario oggi impegnato in un compito difficile, con un fattore di rischio personale anche elevato, a tutela di tutti noi". Per avere diritto all'esenzione dal pagamento del pedaggio, agli utenti Telepass sarà sufficiente il modulo di autocertificazione scaricabile sul sito di Autostrada del Brennero da inviare alla casella di posta elettronica appositamente istituita da Aiscat agevolazionecovid19@aiscat.it con l'indicazione della tratta autostradale percorsa al fine di escluderne l'addebito in fattura. Chi non fosse dotato di Telepass dovrà dichiarare al personale addetto all'esazione di essere un operatore sanitario impegnato nell'emergenza Covid-19, gli sarà emessa una ricevuta di mancato pagamento con la quale, con scadenza quindicinale, potrà chiedere l'esenzione del pagamento presentando domanda alla medesima casella di posta. Restano ovviamente in vigore in A22 le esenzioni già previste per le ambulanza e le auto mediche.