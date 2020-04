Skoda Octavia, terzo Red Dot Award per per il design

Terzo riconoscimento ai Red Dot Award per Skoda Octavia. Dopo i premi riconosciuti al modello Skoda, giunto quest'anno alla quarta generazione, nel 2006 e nel 2017, la vettura ha conquistato il terzo Red Dot Award proprio in occasione dell'edizione 2020 dei prestigiosi premi dedicati al design. La best-seller Škoda ha conquistato la giuria di quaranta esperti internazionali per il nuovo design e per le rinnovate proporzioni dinamiche. La sessantacinquesima edizione del prestigioso riconoscimento ha così portato al marchio il quattordicesimo Red Dot Award nella propria storia. "In Skoda offriamo ai nostri Clienti un impareggiabile 'value for money' - ha detto Christian Strube, Membro del Board Skoda per lo sviluppo tecnico - che si riflette nella conosciuta e apprezzata spaziosità e nell'eccellente versatilità abbinate a una filosofia stilistica imperniata sui concetti di 'Crystalline', cioè proporzioni scolpite e linee tese, e 'Surprising' quindi innovativa ed emozionale. Il Red Hot Award ci dà conferma dell'ottimo lavoro realizzato dal nostro Design Team". Il linguaggio stilistico che ha premiato Skoda è quello fatto dai caratteristici elementi scolpiti, line precise e superfici tese.



Su Octavia, in particolare, ispirati a questi capisaldi sono il frontale con le nuove proporzioni di calandra e gruppi ottici in tecnologia LED, la linea del tetto della Wagon che è stata rivista per allungare la silhouette mentre, così come invece la berlina ha guadagnato un inedito stile coupé. Anche la filosofia stilistica che ha guidato la definizione degli interni è completamente nuova e prevede il posizionamento del grande display di controllo in posizione rialzata al centro della plancia, accompagnato da un inedito stile per il volante multi-funzione a due razze dall'ergonomia rivista e dall'utilizzo di materiali di maggior qualità per superfici e rivestimenti.