Coronavirus:Ford avvia programma donazione dipendenti Europa

Ford Motor Company Fund avvia il programma Donation Match, un'opportunità per i dipendenti di tutta Europa di contribuire alla lotta al Covid-19.



L'iniziativa è il risultato di uno sforzo congiunto tra Ford Fund e Bill Ford, Executive chairman di Ford Motor Company, e prevede lo stanziamento di 500.000 dollari in donazioni alle organizzazioni delle comunità designate nella lotta al Covid-19, raccogliendo fino a un milione di dollari. In Europa, i fondi saranno utilizzati per sostenere organizzazioni no-profit in Germania, Italia, Romania, Spagna, Turchia e Regno Unito.



Inoltre, il Ford Fund sta lanciando un nuovo progetto di volontariato virtuale "Read and Record" per coinvolgere i dipendenti dell'Ovale Blu nella lettura di libri, con l'obiettivo di creare una biblioteca online utilizzabile dai 1,3 miliardi di bambini e ragazzi in tutto il mondo, costretti a casa in conseguenza della chiusura delle scuole.



''Nei momenti difficili, i dipendenti Ford sono abituati a dare il loro contributo e fare la differenza - ha affermato Mary Culler, presidente del Ford Motor Company Fund - Anche oggi, pur restando a casa, i nostri dipendenti sono alla ricerca di soluzioni per aiutare. Questi due nuovi programmi offrono modi significativi per donare e partecipare alla lotta al Covid-19''.



Gestito attraverso Global Giving, da tempo partner di Ford per la concessione di sovvenzioni legate a stati di emergenza, il programma mira a sostenere progetti locali che presentino sia un livello significativo di necessità sia un'importante presenza in loco di dipendenti dell'Ovale Blu. I progetti si focalizzano sul combattere la fame, soddisfare i primari bisogni di alloggio e di mobilità, fornire risorse educative o forniture e servizi medici essenziali alle comunità bisognose.



In Europa, il loro sostegno andrà alle organizzazioni in Germania (Deutsches Rotes Kreuz), Italia (Mission Bambini sostiene l'educazione dei bambini in quarantena), Romania (Asociatia Club Rotary Craiova Probitas) e Spagna (Asociacion Apadrina La Ciencia sta studiando cure e vaccini per il Covid-19). Le donazioni del valore di 500.000 euro, che includono i contributi del Ford Fund e di Bill Ford in persona, rappresentano il forte impegno sia del gruppo filantropico di Ford sia di Bill Ford, che ha fondato il Ford Volunteer Corps 15 anni fa e continua a sostenere l'importanza del volontariato e della donazione.