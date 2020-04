Coronavirus: Nokian Tyres interrompe produzione

Nokian Tyres interrompe la produzione ma continuano i rifornimenti con magazzini locali.



"La nostra priorità - fanno sapere dall'azienda - è garantire la salute e la sicurezza delle nostre persone e ridurre al minimo l'impatto sui clienti". A causa dell'emergenza coronavirus, Nokian Tyres ha interrotto temporaneamente la produzione nei suoi stabilimenti di Dayton, da venerdì 27 marzo per almeno due settimane, mentre lo stabilimento russo di Nokian Tyres ha sospeso la produzione da lunedì 30 marzo per almeno una settimana. "In entrambe le fabbriche - hanno fatto sapere Esa Eronen, SVP, Supply Operations in Nokian Tyres - abbiamo completato i preparativi necessari e siamo pronti a seguire le linee guida fornite dalle autorità locali. L'azienda continuerà a prendere tutte le misure appropriate, necessarie per contribuire a limitare la diffusione di COVID-19". Sebbene la Russia abbia chiuso i suoi confini domenica 29 marzo, il trasporto di merci su strada è ancora in corso. Lo stabilimento di Vsevolozhsk si trova a circa 35 chilometri dalla città di San Pietroburgo, dove finora si opera normalmente. I negoziati di cooperazione dei dipendenti riguardanti tutto il personale con sede in Finlandia presso Nokian Tyres plc, Nokian Heavy Tyres Ltd, Vianor Holding Oy e Vianor Oy, si sono conclusi venerdì 27 marzo. In seguito a questo, tutti i 1.630 dipendenti in Finlandia saranno temporaneamente licenziati. La durata dei licenziamenti temporanei varia a seconda dell'incarico, fino a un massimo di 90 giorni a persona nel corso di quest'anno. In Vianor Oy, i tempi sono estesi fino al mese di febbraio 2021. Il 6 aprile inizierà una chiusura di due settimane nello stabilimento di Nokia, in Finlandia, che riguarda sia la produzione di pneumatici per autovetture passeggeri sia la produzione di pneumatici per mezzi pesanti Nokian Heavy Tyres, con l'obiettivo di prevenire la diffusione di COVID-19.



L'azienda ha inoltre ha emesso regole di auto-quarantena per i dipendenti che viaggiano a livello internazionale in aree in cui l'epidemia è più diffusa. Tutti coloro che viaggiano per business o leisure, devono rimanere in quarantena per 14 giorni dopo il loro ritorno. In Spagna, i lavori di costruzione del nuovo testing centre sono stati interrotti. Gli appaltatori riprenderanno a lavorare non appena sarà sicuro farlo.



Dall'inizio dell'epidemia in Cina, Nokian Tyres ha attivato il programma di continuità operativa globale e intrapreso tutte le azioni possibili per garantire sia la sicurezza dei dipendenti che le consegne per i clienti. "La resilienza strategica è il punto di forza della rete di consegna di Nokian Tyres - hanno comunicato dall'azienda - e abbiamo preso ulteriori precauzioni in modo da garantire le consegne per i nostri clienti e abbiamo vietato le visite nei nostri stabilimenti. La maggior parte dei nostri fornitori di materie prime opera normalmente, tuttavia si stanno verificando ritardi nelle consegne come anche nei trasporti. Disponiamo di scorte di sicurezza che coprono i ritardi subiti finora o quelli che potrebbero verificarsi nelle prossime settimane e, inoltre, abbiamo dei fornitori di back-up.



Seguiamo da vicino la situazione e ne aggiorniamo lo status man mano che si evolve".