Trump cancella limiti Obama su emissioni auto negli Usa

L'amministrazione Trump ha cancellato gli ambiziosi standard del governo Obama sui consumi delle auto, aumentando i limiti di emissioni sino al 2026.

Una mossa che minera' la lotta contro i cambiamenti climatici, avra' conseguenze negative sullo smog e scoraggera' la corsa delle case automobilistiche verso le auto elettriche e i veicoli meno inquinanti. Ma Donald Trump si e' compiaciuto su Twitter: "Grandi notizie! Le famiglie americane ora saranno in grado di acquistare auto piu' sicure, piu' economiche e piu' ecologiche con le nostre nuove regole di sicurezza sui veicoli", ha scritto. "La mia proposta per le case automobilistiche politicamente corrette abbassera' il prezzo medio di un'auto per i consumatori di oltre 3500 dollari", ha aggiunto.

Proteste da parte dei dem e del mondo ambientalista.



My proposal to the politically correct Automobile Companies would lower the average price of a car to consumers by more than $3500, while at the same time making the cars substantially safer. Engines would run smoother. Positive impact on the environment! Foolish executives! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 31, 2020

My Administration is helping U.S. auto workers by replacing the failed Obama Emissions Rule. Impossible to satisfy its Green New Deal Standard; Lots of unnecessary and expensive penalties to car buyers! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 31, 2020