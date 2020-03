'Honda e' premiata Best of The Best a Red Dot Awards

Incetta di premi ai Red Dot Design Awards per Honda. Ogni anno, i premi Red Dot premiano l'eccellenza raggiunta dalle aziende internazionali all'interno di tre grandi aree del design, ovvero prodotto, brand e comunicazione. I prodotti premiati vengono poi esposti presso il Red Dot Design Museum nello storico Design Zentrum Nordrhein Westfalen a Essen, in Germania. I vincitori vengono scelti da una giuria composta da 40 esperti internazionali che testano, valutano e discutono ogni proposta. Tra i diversi riconoscimenti ottenuti da Honda c'è anche il 'Best of the Best 2020' che premia il design di Honda e come il più innovativo. "Questi prestigiosi riconoscimenti - ha commentato Makoto Iwaki, Executive Creative Director - accendono i riflettori sui designer visionari e di grande talento che lavorano in Honda. La Honda e merita il titolo di Best of the Best al 100 per cento, perché rappresenta uno dei più straordinari esempi di design contemporaneo degli ultimi anni". Honda e, la prima city car totalmente elettrica pensata ad hoc per il mercato europeo, offre un'esperienza di guida a zero emissioni perfetta per i contesti urbani. Dai gruppi ottici anteriori e posteriori full LED all'elegante porta in vetro della presa di ricarica passando per le linee pulite e gli elementi a scomparsa della carrozzeria che ottimizzano l'efficienza aerodinamica senza sacrificare lo stile, Honda e è nata per ridefinire i canoni stessi delle city car compatte nella nuova era della mobilità urbana. Il sistema di retrovisori digitali, che prende il posto dei tradizionali specchietti, enfatizza questa rigorosa filosofia del design. I pannelli neri con esclusivi profili concavi, posizionati tra i gruppi ottici anteriori e posteriori, caratterizzano il design di questo modello rendendolo ancora più iconico. Lo stile di Honda e ha riscosso successo su scala internazionale fin dai suoi albori, con il lancio dell'Urban EV in occasione del Salone di Francoforte 2017. Questa concept car è stata insignita del premio Best Concept Car in occasione dei rinomati Car Design Awards. La versione successiva, denominata e-Prototype, solo pochi mesi dopo il lancio in anteprima mondiale al Salone di Ginevra 2019, è stata al centro dell''Honda experience - Casa Connessa Tortona' durante la Design Week di Milano lo scorso anno. L'evento, che ha coinciso con la prima partecipazione di Honda alla più grande fiera mondiale del design, ha permesso ad un gran numero di visitatori di osservare dal vivo le linee della e-Prototype.