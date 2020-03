Coronavirus, rimandato ad ottobre il Rally Elba

L'emergenza coronavirus blocca anche il Rally Elba. La gara, in programma in origine dal 23 al 25 aprile e prima competizione del calendario Rally WRC (CIWRC) è stata rinviata al prossimo autunno. "L'emergenza epidemiologica da COVID-19 - si legge nel comunicato stampa diramato - che sta proseguendo in maniera preoccupante e che ha costretto a fermare l'intero movimento sportivo nazionale, non permette di poter pensare allo svolgimento della gara nella data stabilita del 23-25 aprile".



Aci Livorno Sport ha individuato la nuova data nel 15-17 ottobre, dovendo considerare diversi fattori organizzativi e logistici legati al territorio elbano, oltre che al calendario nazionale e regionale di rally. In caso le date ipotizzate non fossero idonee, la decisione sarebbe rimessa agli organi federali che l'andrebbero a determinare entro il 30 ottobre, data che corrisponde al termine della stagionalità all'Isola d'Elba.