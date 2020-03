A24: chiusure notturne entrata Tornimparte verso A25/Roma

La concessionaria Strada dei Parchi comunica che, per lavori di manutenzione, dalle ore 20 circa di domani, martedì 31 marzo, di mercoledì 1 aprile e giovedì 2 aprile alle 7 dei giorni successivi, sarà disposta la chiusura della rampa di entrata in autostrada A24 dello svincolo di Tornimparte limitatamente al traffico proveniente dalla viabilità ordinaria e diretto verso A25/Roma. Conseguentemente, ai veicoli provenienti dalla viabilità ordinaria e diretti verso A25/Roma si consiglia di entrare in autostrada A24 dallo svincolo L'Aquila Ovest.